Schnell die passenden Reifen – aus Österreich

Neue Vermittlungsplattform sichert Arbeitsplätze

Meinereifen.at verschafft euch einfach, komfortabel und vollkommen risikolos die perfekt passenden Felgen/Reifen-Kombinationen für euer Auto – montiert und verkauft von einem österreichischen Betrieb eurer Wahl.

75 Prozent aller Autofahrer erkundigen sich heute zum Thema Felgen und Reifen im Internet, bevor sie zur Tat schreiten – und das ist gut so. Allerdings war man dabei oft mit kleinteiliger Info-Suche konfrontiert. Infos und Angebote zu Felgen gibt da, solche zu Reifen wieder dort, dann hat der Händler mit dem besten Reifenangebot aber die gewünschten Felgen nicht im Sortiment – oder ist eben wirklich nur Händler und lässt einen mit der Montage allein. Alles mühsam. Doch jetzt gibt es eine Lösung … die ganz nebenbei auch noch heimische Reifenhändler und Werkstätten dabei unterstützt die aktuelle Corona-Krise besser überstehen zu können: www.meinereifen.at/.

Das System ist einfach und gerade deswegen herrlich unkompliziert und verlässlich: www.meinereifen.at/ fungiert als Vermittlungsplattform zwischen Händler-Partnern und dem Konsumenten, die einem viel der lästigen Sucherei abnimmt. Über einen schicken 3D-Konfigurator wählt man für sein eigenes Auto die passenden Felgen und Reifen aus und sendet die Anfrage an den teilnehmenden Händler seiner Wahl (mehr zum benötigten Fachjargon, findet ihr in unserem passenden Artikel, hier!). Dieser meldet sich prompt telefonisch oder per E-Mail mit Terminvorschlägen zur Montage. Der Vorgang ist einfach, komfortabel und völlig risikolos, denn die Bezahlung erfolgt erst nach der Montage vor Ort beim Händler, bei dem zudem 100 Prozent des Umsatzes und Gewinns verbleiben.

Zudem bietet meinereifen.at detaillierte Informationen zu den angebotenen Marken und Dienstleistungen, Preisen, erweiterten Garantien, Finanzierungsmöglichkeiten und zu den teilnehmenden Händlern. Darüber hinaus Spezialisten von meinereifen.at stehen telefonisch, per Email oder per Chat Funktion für alle darüber hinaus gehenden Fragen zur Verfügung.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Denzel-Gruppe – teilnahmeberechtigt ist allerdings jeder Reifenhändler, jede freie Werkstätte und jede Vertragswerkstätte in Österreich. Das Angebot an wählbaren Betrieben wird also in naher Zukunft sicher noch wachsen.