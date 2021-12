Dacia Duster als Sondermodell Extreme

Dafür bietet das Kompakt-SUV unter anderem eine Multiview-Kamera, beheizbare Vordersitze sowie das Multimediasystem Media Nav und die Lackfarbe Schiefer-Grau plus orange Elemente an Außenspiegeln und Kühlergrill. "Alternativ stehen die Lackierungen Perlmutt-Schwarz, Arktis-Weiß, Arizona-Orange und Iron-Blau zur Wahl", heißt es bei Dacia. Dazu kommen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz.



Außer dem Infotainmentsystem hat der Duster Extreme noch eine Klimaautomatik, die erhöhte Mittelkonsole mit Staufach sowie elektrische Fensterheber vorne und hinten, den Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, die Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera und den Toter-Winkel-Warner zu bieten. Dazu kommt die exklusiv dem Sondermodell vorbehaltene Keycard Handsfree.



Weiterhin zeichnet sich der Duster Extreme durch die Innenraumgestaltung mit dunkler Stoff-Textilleder-Polsterung und orangefarbenen Kontrastnähten aus. Ebenfalls in Orange präsentieren sich Designelemente an Türen, Lüftung und Mittelkonsole.