Ford Ranger Raptor: Erstes Video

Die nächste Generation des Ford Ranger Raptor steht in den Startlöchern. Noch vor der Weltpremiere zeigt der Hersteller vom Fahrzeug ein Video. Das von Ford Performance entwickelte Nachfolgemodell des Raptor versteht sich als ultimatives Arbeits- und Freizeitgerät speziell für Offroad-Enthusiasten. Die Markteinführung in Mitteleuropa ist allerdings erst für Ende 2022 geplant.



Zur Einstimmung hat Ford aber jetzt schon ein nur 40 Sekunden dauerndes Teaser-Video veröffentlicht. Es zeigt einen Ranger Raptor-Prototypen beim harten Testeinsatz im australischen Outback - gut getarnt und oft eingehüllt in Wolken aus Staub und Sand.