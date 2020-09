Dabei ist das Ergebnis des ÖAMTC-Winterreifen-Test 2020 insgesamt sehr positiv, die genannten Defizite fallen in die Kategorie „Jammern auf hohem Niveau“. So hat der ÖAMTC mit seinen internationalen Partner 28 Reifen auf den Gummi gefühlt, nur zwei davon können die Tester „nicht empfehlen“.



Die Wahl der Reifen-Profis fiel dieses Mal auf Winterreifen für Fahrzeuge der Kompakt- und unteren Mittelklasse, die heute durchwegs auf 16 Zoll-Pneus unterwegs sind. So wurde 15 Modelle der Dimension 205/55 R16 91H unter die Lupe genommen. „Hier haben wir mit fünf 'sehr empfehlenswert' und sieben 'empfehlenswert' ein sehr positives Gesamtergebnis“, bilanziert Friedrich Eppel, Reifenexperte des ÖAMTC. Als ‚sehr empfehlenswert‘ werden die Produkte von Bridgestone, Michelin, Dunlop, Hankook und Maxxis beurteilt.