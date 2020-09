Alpine A110S im Test

Ganz ehrlich: Die 40 PS mehr sind es nicht. Die 260 km/h statt 250 km/h Topspeed sind es auch nicht. Und die 0,1 Sekunden hurtigere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ebenfalls nicht. Die merk ich nicht mal.

Was es aber ist, dass mich die Alpine A110S so viel mehr begeistert als die Alpine A110 Pure, ist: die Farbe! (Hurra, als Frau bleibe ich nicht nur beim weiblichen Pronomen, sondern bediene somit auch voll das Klischee.) „Gris Tonnerre“, Donnergrau, nennt sich die exklusive grau-matte Lackfarbe und ist der absolute Augenschmaus, den sich Alpine Cars mit über 5.000 Euro vergüten lassen. Allerdings: Eine donnergraue Alpine mit orangeroten Bremssätteln, innen schwarzes Leder mit orangen Kontrastnähten, der scharfen Silhouette – Donnerwetter und potzblitz, da bleibt einem schon mal die Spucke weg!

Apropos Donner

Nicht nur optisch, auch akustisch liefert die Alpine brav ab: Das tiefe Brabbeln und Gurgeln ist der aktiven Sport-Abgasanlage gedankt, dazu noch in den Sportmodus schalten … ein Ohrenschmaus! Insgesamt also alles Zutaten, die die Pilotin in einen dauerhaft selig-zufriedenen Zustand versetzen und zu vielen Daumen-Hochs und fetten Grinsern bei Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern führen.