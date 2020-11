Wer unsere ursprüngliche Meldung zum Q5 Sportback noch nicht kennt oder jetzt nicht in voller Länge lesen will, hier die Kurzfassung: Der Q5 Sportback ist nach e-tron Sportback und Q3 Sportback das dritte "Crossover Utility Vehicle" von Audi, soll expressives Design und technische Innovation mit einem sportlichen Charakter und hoher Alltagstauglichkeit kombinieren und logischerweise vor allem den einigermaßen erfolgreichen BMW X4 und Mercedes GLC Coupe das Leben schwermachen. Bis jetzt der größte Unterschied zwischen den dreien: Sowohl bei Propeller als auch Stern gab es schon die längste Zeit eigene Performance-Varianten. Bei Mercedes derer sogar gleich zwei (das Mercedes-AMG GLC 43 Coupé hatten wir erst kürlich im Test, hier der Link).



Dem will Audi nun also den Audi SQ5 Sportback TDI entgegensetzen - mit Dieselpower. Dreiliter-Dieselmotor leistet 251 kW (341 PS) und bis zu 700 Nm Drehmoment - überall zwischen 1.750 und 3.250 1/min. Dass das ganze nicht nach Traktor klingt, erledigt ein Aktuator in der Abgasanlage. Die Fahrleistungen müssen sich in Folge nicht verstecken: null auf 100 km/h dauert auch dank der flotten Achtgang-Automatik und quattro-Allradantrieb bloß 5,1 Sekunden, bei 250 km/h wirft die Elektronik den Anker.