BMW M140i + M2 = Z3M-Nachfolger?

BMW M140i + M2 = Z3M-Nachfolger? | 10.06.2020

Dicke Backen, Fließheck, anständig Power: gefällt uns

BMW hat derzeit keinen dreitürigen Hot Hatch im Programm. Aber eine Werkstatt in Coventry, England, löst dieses Problem. Sie kombinierten einen M140i Dreitürer und ein M2-Wrack, fügten etwas Handwerkskunst hinzu und schufen etwas Großartiges!

Die gesamte Front stammt direkt von einem M2. Wenn man also direkt vor dem Auto steht, hat man im Grunde keine Ahnung, dass man hier vor etwas (zumindest im Moment noch) gänzlich einzigartigem steht. Erst der eine oder andere Schritt zur Seite enthüllt die dreitürige Fließheck-Natur des M140i, der die Basis für diesen großartigen Umbau geliefert hat. Allerdings fallen auch hier einige markante Unterschiede zum normalen 1er auf. Immerhin stammen auch die Kotflügel und das Heck vom scharfen Kompakt-Coupé der Münchner. Heißt: Er ist richtig, richtig breit; steht unglaublich bullig da und sieht einfach brutal aus. Ein Eindruck, der sich am Heck noch verstärkt. Dort wurde die Schürze des M2 - samt Abgasanlage - nämlich noch durch aggressiver designte vertikale Streben verschärft.

Der Erbauer dieses ganz speziellen BMW, der angenehm an das Z3M Coupé erinnert, erzählte unseren Kollegen von Road & Track, dass die Komponenten des M2 von einem Unfallwagen stammten. Dessen Motor scheint allerdings nicht mehr zu retten gewesen zu sein - unter der Haube des Hot Hatches steckt nämlich noch der selbe B58 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit 335 PS (250 Kilowatt), der auch normalerweise dort zu finden wäre. Der Konstrukteur beabsichtigt aber, eben jenen noch soweit zu tunen, dass die Leistung näher an die 405 PS (302 kW) des M2 Competition heranreicht.

Obwohl es sich bei diesem Auto derzeit um ein Einzelstück handelt, möchte der Erbauer das Bodykit in Zukunft gerne auch zum Kauf anbieten. Der Haken an der Sache: billig wäre das Vergnügen nicht. Er schätzte, dass die Teile allein rund 20.000 Pfund kosten würden. Also nach heutigem Kurs rund 22.448 Euro.

Quelle: BMW & Mini UK Group via Facebook