Inhalt BMW X7 Edition Dark Shadow vorgestellt

BMW X7 Edition Dark Shadow vorgestellt

BMW X7 Edition Dark Shadow vorgestellt | 24.07.2020

Dunkel wie die Nacht; andere Xer folgen

Auf 500 Exemplare ist er limitiert, der BMW X7 in der extrem dunklen Edition Dark Shadow. Im August 2020 beginnt die Produktion. Die Modelle X6 und X5 sollen ihm in den Schatten folgen. Auffälligstes Kennzeichen des Editionsmodells ist die Sonderlackierung in der Farbe Frozen Arctic Grey metallic. Diese besonders aufwändige Variante der Karosserielackierung kommt erstmals bei einem BMW-X-Modell zum Einsatz.

Dunkel wie die Nacht; andere Xer folgen Auf 500 Exemplare ist er limitiert, der BMW X7 in der extrem dunklen Edition Dark Shadow. Im August 2020 beginnt die Produktion. Die Modelle X6 und X5 sollen ihm in den Schatten folgen. Auffälligstes Kennzeichen des Editionsmodells ist die Sonderlackierung in der Farbe Frozen Arctic Grey metallic. Diese besonders aufwändige Variante der Karosserielackierung kommt erstmals bei einem BMW-X-Modell zum Einsatz. mid