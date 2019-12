BMW bald auch mit Android Auto

Verbindung komplettiert

Das Smartphone-Konnektivitätssystem Android Auto hält Einzug bei BMW. Ab Mitte 2020 wird die Technik in allen Modellen verfügbar sein.

Das Smartphone-Konnektivitätssystem Android Auto hält Einzug bei BMW. Ab Mitte 2020 wird die Technik in allen Modellen verfügbar sein. Dann haben Kunden nicht nur - wie schon bisher - die Möglichkeit, ihr iPhone über Apple CarPlay, sondern eben auch ihr Android-Smartphone über Anrdoid Auto mit dem Fahrzeug zu verbinden und so etwa Navigationsdienste, Sprachsteuerung etc. zu nützen.



Android Auto wird direkt in den fahrzeugeigenen volldigitalen Anzeigenverbund integriert. Somit werden für den Kunden alle wichtigen Informationen sowohl auf dem Control Display im Widescreen-Format, in laut BMW "intelligent angepasster Form" im Info-Display, als auch im Head-up-Display und so in direkter Fahrersicht dargestellt.