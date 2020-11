Ein Rekord jagt den anderen – Bugatti steht für Superlative

Runde 100!

1903 erreicht Ettore Bugatti mit seinem De Dietrich 60 CV Course Bugatti Type 5 ein Tempo von über 100 km/h. Sogar 120 km/h schaffte der 60 PS starke Zweisitzer mit seinem 12,86 Liter Vierzylindermotor. Übrigens wurden von diesem Rennwagen nur zwei Stück innerhalb von zwei Jahren gefertigt.



Plus 20 macht 120 …

1904: Gemeinsam mit Automobilproduzenten Émile Mathis gründet Ettore Bugatti die Firma Hermes-Simplex und entwickelt das Modell 40/50 PS mit einem 7,5 Liter-Vierzylinder. Die Fahrzeuge, die über 120 km/h schnell sind, gehen hauptsächlich bei Rennen an den Start.

Über 130 km/h

Im 1904 bis 1906 entstehen mehrere Hermes-Simplex-Modelle, darunter das Modell 80/90 PS mit einem 12 Liter-Vierzylinder, der über 130 km/h schnell ist.



140 km/h mit Prinz Heinrich

Bugatti hat sich mittlerweile von Émile Mathis getrennt, die Firma Hermes-Simplex aufgelöst und entwickelt ab 1906 bei der Gasmotorenfabrik Deutz AG in Köln Anfang 1909 den Bugatti Deutz Prinz Heinrich Type 9 C. Ein über 140 km/h schneller Rennwagen. Seinen Namen hat der Sportler übrigens von seinem Einsatz bei der Prinz-Heinrich-Fahrt, ein Langstreckenrennen für viersitzige Tourenwagen über 1.850 Kilometer, das von Prinz Albert Wilhelm Heinrich von Preußen gestiftet ist.



150 km/h mit nur 300 kg

Im Jahr 1910 gründet Ettore Bugatti seine eigene Marke und baut den nur 300 Kilogramm leichten Bugatti Type 13 mit einem 1,4-Liter-Vierzylinder, der über 150 km/h schnell ist. Von diesem Modell, das damals auf den Rennstrecken nahezu unschlagbar war, entstehen über 400 Fahrzeuge.



Die 200er Marke fällt

Dem Type 35, ein Achtzylinder mit zwei Litern Hubraum und 95 PS, gelingen 190 km/h an. Beim 140 PSigen Type 35 B wird der Hubraum auf 2,3 Liter erhöht, für ein Mehr an Leistung sorgt ein Kompressor. Das Resultat: Geschwindigkeiten über 215 km/h. In Folge gewinnt Bugatti etwa 2.000 Rennen mit diesem Modell, somit der erfolgreichste Rennwagen aller Zeiten. Mit einem reinen Straßenauto durchbricht Bugatti erstmals die 200-km/h-Marke mit dem Type 57 S im Jahr 1934.



250 km/h mit dem ersten 16-Zylinder

1929 wird der Type 45 vorgestellt. Er ist der erste Rennwagen mit einem 16-Zylinder-Motor. Er leistet 270 PS bei 5.000 Umdrehungen und schafft mehr als 250 km/h. Nur zwei Fahrzeuge werden produziert – vielleicht, weil die Reifen dem hohen Tempo auf Dauer nicht gewachsen sind.



Weit über 300

Bereits 1929 hatte Bugatti Ideen für ein straßentaugliches Supercar mit über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit – das Projekt „Type 41 Royale“ hätte laut Skizzen für das angestrebte Tempo theoretisch gereicht, wurde jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiterverfolgt. Die magische Grenze bricht Romano Artioli, der die Bugatti-Markenrechte 1987 kauft und 1992 den EB110 baut, DER Supersportwagen der 1990er-Jahre. 342 km/h sind neuer Geschwindigkeitsrekord des EB110 mit seinem 3,5-Liter-V12-Mittelmotor und zwischen 560 PS (GT) bis 610 PS (Supersport SS).