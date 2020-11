Europas besten Locations für Exotische Autos

Das Londoner Stadtviertel Knightsbridge atmet ein ganz besonderes Flair. Die Straßen sind gesäumt von prachtvollen Bauten in viktorianischem Stil und gepflegten Grünflächen. Der berühmte Hyde Park liegt direkt nebenan, überall locken Gourmets-Restaurants und teure Läden zum Schlemmen und Shoppen.

Die Einwohner selbst sind sichtbar gut situiert, doch im Sommer hebt sich der Lifestyle auf ein noch höheres Niveau. Dann rollen die arabischen Scheichs mit ihren Luxuslimousinen an – und machen den Ort zu einem Eldorado für Car-Spotter. Wer den Anblick teurer Wagen liebt, der ist in Knightsbridge also genau am richtigen Platz. Ob es nun ein goldener Range Rover ist, der ins Sichtfeld gerät, ein getunter 997 GT2 oder ein Lamborghini Aventador LP760-4: Fast alles ist möglich.

Tatsächlich reisen viele "Normalo"-Touristen in der warmen Jahreszeit nach London, um genau in diesem Quartier auf Fotosafari zu gehen und die Perlen der Automobilwelt aufs Bild zu bannen. Die Wagen sind teilweise sogar absichtlich so geparkt, dass möglichst viele Menschen sie zu Gesicht bekommen. Die Besitzer können ihren Stolz nun einmal nicht verbergen.

Selbstverständlich spricht nichts dagegen, im Anschluss an den Bummel durchs Autoparadies auch die anderen Sehenswürdigkeiten Londons zu besuchen. Ein Spaziergang über die Tower Bridge, eine Schifffahrt auf der Themse und ein Besuch im London Tower gehören zu den wichtigsten To-dos für jeden, der die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs ein bisschen näher kennenlernen möchte.

Die heißen Schlitten von Monte Carlo

Auch in Monte Carlo liegt der Geruch des Geldes förmlich in der Luft. Im Hafen der mondänen Küstenstadt ankern die kostbaren Luxusjachten der Schönen und Reichen, ungefähr die Hälfte der Einwohner zählt zum Kreis der Millionäre. Und wo es Jachten gibt, sind auch die zugehörigen Luxuskarossen meist nicht weit.

In direkter Nähe der Promenade liegt die berühmte Spielbank von Monaco, die zu den ältesten Casinos der Welt gehört. Durch regelmäßige Turniere und Groß-Events an dieser prächtigen Location, wie beispielsweise der European Poker Tour, stellt das Management sicher, dass nicht nur Poker-Profis an den Kartentischen Platz nehmen. Auch zahlreiche Gelegenheitsspieler reisen jährlich immer wieder an, um in diese abenteuerliche Dimension einzutauchen – darunter sind auch immer wieder Superreiche aus fernen Ländern.

Entsprechend hoch ist die Chance, im Umkreis der Spielbank auf herausstechende Wagen zu treffen, die der höchsten Preisklasse angehören. Ein Aston Martin DB11 könnte durchaus darunter sein, ebenso wie der Bentley Continental GT oder demnächst der lang erwartete BMW X8. Lamborghinis und Ferraris gehören hier fast schon zum regulären Inventar: Es ist höchst unwahrscheinlich, bei einem Spaziergang durch Monte Carlos keinen einzigen Wagen dieser beiden Marken anzutreffen.

Auf der Münchner Luxusmeile

Auch München verfügt über einen guten Anteil an High Society. Dabei handelt es sich nicht nur um ortsansässige Millionäre, sondern auch um Besucher aus dem In- und Ausland, die ein reichhaltiges finanzielles Budget ihr Eigen nennen. Optisch sichtbar wird dies in der bekannten Maximilianstraße, einer Prachtstraße, geprägt von prunkvoller historischer Architektur.

Zahlreiche internationale Luxuslabels haben sich hier niedergelassen, Mode und Schmuck stehen im Zentrum des Interesses. Wer in dieser Glamour-Shopping-Welt einkaufen geht, der fährt normalerweise auch einen entsprechenden Wagen. Fans schicker Karossen müssen gar nicht viel Geduld aufbringen, um ein Highlight nach dem Nächsten zu entdecken. Und immer wieder kommt neuer Nachschub herangerollt, das sorgt für stundenlange Spannung.

Nebenbei bereitet es auch ein spezielles Vergnügen, einfach nur an den Schaufenstern entlang zu flanieren und sich die exklusiven Auslagen anzusehen. Jederzeit besteht die Möglichkeit, dabei zufällig über einen Promi zu stolpern, der gerade mit Tüten und Taschen beladen, einen dieser Luxusläden verlässt. So geraten nicht nur die getunten Blechkarossen ins Visier, sondern auch deren reiche Besitzer.

