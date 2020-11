Ganz in Schwarz …

Vom Kia Sportage gibt's passend zum Black Friday eine Black Edition

Weil sich der Kia Sportage zur Designikone entwickelt hat, wird die nunmehr vierte Generation des Modells mit einer Sonderedition belohnt.

Warum die stylische Black Edition? Nun, der Sportage, der seit dem Österreich-Start der Marke im Herbst 1995 erhältlich ist, hat sich zur Designikone für Kia entwickelt. Die nunmehr vierte Generation des Modells wird daher mit dieser Sonderedition "gewürdigt".



Antriebstechnisch lässt sich bei der Kia Sportage Black Edition zwischen einem 1,6-l-Dieselmotor mit 116 oder 136PS wählen, entweder mit Front- oder Allradantrieb. Die Allrad-Modelle sind serienmäßig mit 48V-Mildhybrid-System kombiniert – beim Frontantrieb ist dies optional – und auf Wunsch mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet.



Rendezvous mit Kia Black

Wie es sich für eine Black Edition gehört, ist ganz schön viel Schwarz am und im Kia Sportage verbaut. Diese besonderen Merkmale gab es beim Sportage bisher übrigens nicht und sie sind auch zukünftig exklusiv für dieses Modell.

Schwarz sieht man bei folgenden Details:

• „Sportage“ Schriftzug mittig am Heck,

• Hochglanz-Kühlergrill und dessen Umrandung

• Unterfahrschutz, vorne und hinten

• Einfassung der Nebelscheinwerfer

• Dachreling

• Hochglanz-Elemente an Seitenschwellern, Front und Heck

• 17“Zoll-Leichtmetallfelgen

• dunkle Kia Embleme (optional auch AWD-Logo) an Front, Heck und Felgen



Über diese dunklen Akzente hinaus bietet die Black Edition eine optimierte Serienausstattung mit unter anderem Voll-LED-Scheinwerfern, Spurhalteassistent, elektrisch verstellbaren Vordersitzen, 8“-Navigationssystem und Telematic-Online-Diensten.



Der Clou zum Schluß

Die Kia Sportage Black Edition ist nicht nur in Schwarz zu fahren. Man kann zwischen sieben Farben wählen … Erhältlich ist ab Jahresbeginn 2021.