Hätten's gern einen Elfer zu ihrem Flugzeug?! | 06.11.2020

High Performance zu Lande und in der Luft

Dass sich Autohersteller gern man mit anderen Firmen zusammentun, um "passende" Produkte herzustellen, kennt man ja. Wo bei Aktentaschen und Autositzen aber schon so manche die Augen verdrehen, wirds bei Porsche jetzt richtig dekadent ... bzw. eigentlich bei Embraer.

Kunden - vornehmlich sehr reiche - die sich jetzt beim Kauf ihres nächsten Privatjets für den Embraer Phenom 300E entscheiden, können einen passend dazu individualisierten Porsche 911 Turbo S erwerben.



Die Zusammenarbeit trägt den vielsagenden Namen "Duet" und wurde gemeinsam von Mitgliedern der Executive Jet Design- und Marketingabteilungen von Embraer in Melbourne/Florida (USA), der Porsche-Designabteilung „Style Porsche“ in Weissach (Deutschland), der Porsche Exclusive Manufaktur in Stuttgart (Deutschland) und dem Studio F.A. Porsche in Zell am See (Österreich) entwickelt.



Gemeinsam haben der 650 PS starke 911 Turbo S und der Jet die Zweifarb-Lackierung in Platinsilbermetallic und mattem Jetgraumetallic (seidenglanz) mit Zierstreifen in Brillantchrom und Speedblau. Zudem wurde für die Zusammenarbeit eigens ein Logo entworfen. Es setzt sich aus einem stilisierten Flugzeugflügel der Phenom 300E und dem Heckflügel des 911 Turbo S aus dem Sport Design-Paket zusammen und wird bei Jet und Auto beispielsweise als Prägung auf den Kopfstützen oder auf der Limitierungsplakette verwendet. Weitere Besonderheiten: Auf der Unterseite des Heckflügels und an den Wangen des Fahrzeugschlüssels steht die individuelle Registrierung des jeweiligen Jets. Die Blenden der Einstiegsleisten in den Türen tragen einen rot beleuchteten „No step“-Schriftzug. Das Zifferblatt der Stoppuhr des Sport Chrono-Paketes besitzt einen aufgedruckten künstlichen Horizont. Und ein Indoor-Car-Cover mit „Remove before flight”-Anhängern ist gleichfalls inklusive.



Apropos "inklusive": Als kleines Goodie bekommen Käufer des auf 10 Stück limitierten Duos zudem ein Kofferset dazu geschenkt. Na dann ...



Kosten? Verrät man nicht. Wer allerdings erwägt ein Flugzeug zu kaufen, den dürften 100.000 Euro auf oder ab bei den knapp 300.000 Euro, die ein regulärer, aktueller Porsche Turbo S kostet, ohnehin nicht groß jucken.