Hyundai i20 N: erste Infos

Hyundais N-Familie wächst. Nach dem i30 N, der erst unlängst ein Facelift erhielt, wird nun also schon bald auch das Tuch vom Hyundai i20 N gezogen. Dieser, so Hyundai selbst, soll vom i20 WRC-Rallyeauto inspiriert sein und mit einem leistungsstarken Motor und technologischen Innovationen, um leistungsorientierte Fahrer zufriedenzustellen daherkommen.



Die Koreaner weiter im O-Ton:

Das Design des i20 N zeichnet sich durch seinen sportlichen Gesamteindruck aus und folgt der neuen Hyundai Designphilosophie „Sensuous Sportiness“, die dem Fahrzeug eine kraftvolle Optik verleiht. Die Fahrzeugfront verfügt über einen vergrößerten Lufteinlass für den Turbomotor und zur Kühlung der Bremsen. Maßgefertigte 18-Zoll-Räder in grau-matter Lackierung und Bremssättel mit N Logo sowie neue Seitenschweller unterstreichen den Rennsport-Charakter des Kleinwagens. Ein markanter Heckspoiler sorgt zudem für eine verbesserte Aerodynamik, die sich positiv auf die Fahrdynamik auswirkt und für noch mehr Fahrspaß sorgt.



Der i20 N wird in der exklusiv für Hyundai N Modelle verfügbaren Außenfarbe Performance Blue erhältlich sein. Zusammen mit der optional verfügbaren Dachlackierung in Schwarz und den roten Farbakzenten am Exterieur betont sie die Motorsport-DNA des Fahrzeugs.



Weitere Details zum Hyundai i20 N wird Hyundai in den kommenden Wochen bekanntgeben.