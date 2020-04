Kia: Garantie wird wegen Shutdown verlängert

Danke Corona: Garantiedeckung bei Kia verlängert

Aktuell wegen einem Problem mit dem Auto mal eben schnell in eine Werkstatt fahren, ist eher "schwierig". Das wiederum ist blöd, wenn aber gerade jetzt die Garantie ausläuft. Kia kommt seinen Kunden hier jetzt entgegen.

Die Kia Motors Corporation hat ein globales Garantieverlängerungsprogramm für Fahrzeuge der Marke initiiert. In 142 Ländern wird für alle Fahrzeuge, deren mit sieben Jahren ja ohnehin schon konkurrenzlos üppige Garantie zwischen dem 1. Februar und dem 30. April 2020 ablaufen würde, eben jene bis 30. Juni 2020 verlängert. Weltweit betrifft das rund 500.000 Fahrzeuge. Selbstverständlich auch einige in Österreich.



Michael Drug, Leiter After-Sales von Kia Austria dazu: „Es ist uns wichtig, auf die Fragen unserer Kunden einzugehen. Unsere Kunden sollen sich bezüglich des Garantieanspruchs aufgrund einer später durchgeführten Wartung keine Sorgen machen müssen.“



Auch wenn sich der reguläre Servicetermin auf Grund der aktuellen Corona-Krise etwas nach hinten verschiebt, gibt es für Kia Kunden eine dementsprechende Lösung. Wichtig ist, dass das Fahrzeug nach Auflösung der aktuellen Maßnahmen zügig zum Kia Partner zum Service gebracht wird. Kia Kundinnen und Kunden mögen sich bei weiteren Fragen direkt an den Kia Partner ihres Vertrauens wenden.