Kia Sorento parkt ferngesteuert ein | 21.08.2020

In vierter Generation schlau wie nie

Als erster Kia in Europa kann der neue Sorento per Fernbedienung manövriert werden. Weitere Assistenten sorgen für mehr Sicherheit beim Rückwärtsfahren. In der vierten Generation kann das SUV ferngesteuert in enge Parklücken oder Garagen hinein und wieder heraus fahren. Das ermöglicht der "Remote Parkassistent" (Remote Smart Parking Assist, RSPA), der ausstattungsabhängig für die Dieselversion angeboten wird.

