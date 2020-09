Manhart TR 850 auf Turbo S-Basis vorgestellt

Manhart TR 850 auf Turbo S-Basis vorgestellt | 04.09.2020

Manhart macht dem alten 991.2 noch einmal Beine

Eigentlich waren die Damen und Herren bei Manhart ja BMW-Spezialisten. Unlängst öffneten sie sich aber auch anderen Marken ... vor allem Porsche. Ihr neuster Streich ist nun ein 991.2 Turbo S, der mit seinen 850 PS und 1.090 Nm auch den neuen mühelos verblasen kann.

Dabei ist der TR 850 nicht der erste Elfer aus der wuppertaler Tuningschmiede. Vor zwei Jahren bereits ließen sie den TR 700 auf die Welt los. Dieser basierte auf dem 911 Turbo (ohne S) und brachte namensgebende 700 Pferde mit in den Ring. Nun aber der neue Höhepunkt: Der TR 850.



Um die nicht unwesentliche Leistungssteigerung um rund 270 PS und 390/340 Nm gegenüber dem Serienfahrzeug (580 PS, 700 Nm / 750 Nm im Overboost i.V. m. Sport Chrono Paket) hinzubekommen, waren umfangreiche Modifikationen notwendig. So wurden die beiden VTG-Turbolader für mehr Aufladungseffizienz optimiert. Für eine weitere Effizienzsteigerung der Turboaufladung und eine perfektionierte Frischluftzufuhr kommen ein Ladeluftkühler von CSF sowie eine IPD-Aluminium-Ansaugung samt eines BMC-Sportluftfilters zum Einsatz. Ausatmen darf der 3,8 Liter Boxer nun durch eine markeneigene Abgasanlage inklusive Downpipes (ohne Straßenzulassung, weil idealerweise ohne Kat, optional aber mit 200 Zellen Kat) und natürlich mitsamt Klappenfunktion.



Auch die Software von Motor und Getriebe wurde selbstverständlich angepasst, wobei die Doppelkupplungs zusätzlich mit belastbareren Kupplungen ausstaffiert wurde.



Das Ergebnis: Aus dem Stand katapultiert sich der TR 850 in nur 2,4 Sekunden auf 100 km/h, um nur 4,9 Sekunden später auch die 200-km/h-Tachomarkierung zu durcheilen, bevor die Vmax erst bei weit über 330 km/h erreicht wird. Zum Vergleich: Der neue Turbo S (992), braucht aus dem Stand 2,7 Sekunden auf 100, 8,9 Sekunden auf 200 - ist für den Manhart also kaum eine Konkurrenz.



Lasst uns zum Schluss noch über Preise reden: Das Leistungskit für die besagte Steigerung auf 850 PS kostet 27.186,89 Euro exkl. Einbau. Der Felgensatz, der auf den bildern zu sehen ist (Levella LVL1.1 Monoblock 21 Zoll Leichtmetallräder) kommt nochmal auf 8.480,67 Euro und der Dekorsatz auf knapp unter 1000 Euro. Ja, günstig ist gutes Tuning eben selten ...