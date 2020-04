Inhalt Mazda3 gewinnt World Car Design of the Year

Der Kompakt-Japaner ist globaler Design-Sieger

Wenn das nicht ein nettes Geburtstagsgeschenk ist: Mitten in die Corona-bedingt weitestgehend virtuellen Feierlichkeiten zum 100. Wiegenfest der Marke Mazda platzt die Auszeichnung "World Car Design of the Year 2020" für den Mazda3. Er ist nach dem MX-5 im Jahr 2016 das zweite Fahrzeug der Marke, das die höchste Design-Auszeichnung der World Car Awards (WCA) erringen konnte.

Schon im Vorjahr war der Mazda3 mit dem "Red Dot: Best of the Best" Award und mit der Auszeichnung "Autonis - die beste Design Neuheit 2019" prämiert worden. Er repräsentiert laut Mazda als eines der Kernmodelle der Marke die aktuelle Weiterentwicklung der erfolgreichen Designsprache "Kodo - Soul of Motion", die einen ebenso minimalistischen wie optisch ansprechenden Ansatz verfolgt.



Die World Car Awards werden jährlich von einer 86-köpfigen Jury aus Automobiljournalisten aus 25 Ländern verliehen.