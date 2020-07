Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC - im Test

22.07.2020

Der sanfte Riese

Der GLS ist mit 5,20 Metern ein echt großes SUV, Komfort und Geschmeidigkeit sind Trumpf.

Der GLS ist die Speerspitze im SUV-Angebot von Mercedes. Und auch wenn es auf den Bildern vielleicht nicht so wirkt, das Flaggschiff ist wirklich eine mehr als stattliche Erscheinung. Mit 5,20 Metern fehlen ihm nur noch sieben Zentimeter auf die Langversion der S-Klasse. Ein Blick in den Innenraum macht klar, verstecken muss sich der GLS vor der Luxuslimousine nicht, im Gegenteil. Luxus in Hülle und Fülle, von Massagesitzen für Fahrer und Beifahrer bis zu belüfteten und beheizbaren Fondsitzen ist so gut wie alles an Bord, was die Reise zu einem echten Vergnügen macht. Vieles davon freilich nur, wenn man die entsprechenden Häkchen in der Aufpreisliste setzt.



Toller Komfort, sparsamer Motor

Dank Luftfederung ist der Komfort unglaublich, die gute Geräuschdämmung trägt das ihre dazu bei, dass sich bis zu sieben Passagiere - in der dritten Reihe gibt's zwei bei Bedarf elektrisch herausklappbare Sitze - wohlfühlen an Bord. Für den Vortrieb im GLS 400 d sorgt ein 330 PS starker Sechszylinder-Turbodiesel, was Laufruhe und Power (6,3 Sekunden auf 100 km/h) betrifft, würde man dem Triebwerk auch acht Zylinder zutrauen. Beeindruckend ist auch die Effizienz. Trotz der Power, der Windschlüpfrigkeit einer Schrankwand und der Masse von 2,5 Tonnen kommt man mit weniger als neun Liter über die Runden. Dass dieser Luxus seinen Preis hat, ist wenig verwunderlich. Bei 105.890 Euro geht's los.

Hubraum | Zylinder 2.925 cm3 | 6

Leistung 330 PS (243 kW)

Drehmoment 700 Nm bei 1.200/min

0–100 km/h | Vmax 6,3 s | 238 km/h

Getriebe | Antrieb 9-Gang aut. | Allrad

Ø-Verbrauch | CO2 8,1 l D | 211 g/km (EU6d-T)

Kofferraum | Zuladung 355–2.400 l | 760 kg

Basispreis | NoVA 105.890 € (inkl.) | 19 %



Das gefällt uns: Komfort, Platz, Verbrauch

Das vermissen wir: eine größere Garage …

Die Alternative: BMW X7, Range Rover