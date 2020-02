Mörtels Lexus ist zu haben

LS 460 aus "prominentem Vorbesitz" auf Willhaben

Extravagante Autos mit dicken V8-Maschinen sind in Österreich an sich schon rar. Solche mit prominenten Vorbesitzern ganz besonders. Dieser Lexus LS 460 V8 vereint beides.

Einen neuen Opernball-Gast hat Richard "Mörtel" Lugner ja bereits gefunden - welchen automobilen Weggefährten er allerdings jetzt hat, ist zumindest uns im Moment noch unbekannt. Der schwarze Lexus LS 460, der es bisher war, ist es offensichtlich nicht mehr. Der steht nun nämlich in Guntramsdorf bei Wien bei einem Gebrauchtwagenhändler und ist zu haben.



Und könnte er reden, er hätte viel zu erzählen. Laut OTS-Meldung begleitete der 381 PS starke Japaner den Baulöwen nämlich nicht nur während seines Bundespräsidentschafts-Wahlkampfes, sondern diente zudem als Gefährt für so manchen Opernball-Stargast.



149.000 km später sucht er nun ein neues Zuhause. Als Preis ruft Prestige Automobile aus Biedermannsdorf 19.900 Euro auf.



Na? Wer will, wer mag, wer hat noch nicht?





Hier geht es zur Anzeige mit allen Infos!