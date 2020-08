Neue Phase beim Mercedes AMG Project One

Wenn 1.000 PS freigelassen werden …

Bei der Entwicklung des Hypercars Mercedes-AMG Project One ist eine weitere Entwicklungsstufe dran.

Bei der Entwicklung des Supersportwagens Mercedes-AMG Project One geht es in eine neue Phase: Mehrere Vorserienfahrzeuge drehen derzeit ihre Runden auf dem werkseigenen Prüf- und Technologiezentrum. Heißt konkret: Die Erprobung verlagert sich immer stärker auf die Teststrecken anstelle auf die Prüfstände. Und: Die Projektverantwortlichen geben erstmals die volle Leistung der hochkomplexen und elektrifizierten Hybrid-Antriebseinheit frei – 735 kW/1.000 PS (!) werden fahrerprobt.



Eine Frage der Aerodynamik

Ein wichtiger Punkt im Zuge der Entwicklung ist – neben der Fahrdynamik – die aktive Aerodynamik. Um die spezielle Querdynamik möglich zu machen ermöglichen, ist ein vielschichtiges Zusammenspiel zahlreicher Komponenten notwendig. Zum Beispiek die Louvers in den vorderen Kotflügeln oder der große Heckflügel.

Einen Schritt näher

Mercedes-AMG rückt damit dem Ziel einen Schritt näher, mit dem Project One ein neues Maß an Performance und Fahrdynamik für ein Straßenfahrzeug zu verwirkliche. Es ist eine enorme Herausforderung und in vielen Bereichen Neuland, eine komplette Formel-1-Antriebseinheit für ein Hypercar mit Straßenzulassung zu realisieren.



Der nächste Schritt

Der nächste Schritt des umfangreichen Entwicklungs- und Testprogramms steht nun vor der Tür: Performance und Leistung des einzigartigen Hybridfahrzeugs Project One werden demnächst auf der Nordschleife des Nürburgrings getestet.