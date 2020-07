Neuer Toyota Yaris: Der Stadtpraktiker

Neuer Toyota Yaris: Der Stadtpraktiker | 08.07.2020

Auf die Plätze, fertig, Produktionstart!

Praktisch und solide war er immer schon, der Toyota Yaris. Und das wird der Neue ebenso bleiben. Darüber hinaus darf sich die mittlerweile vierte Generation des Stadtflitzers rühmen, besonders sparsam und als Einstiegsmodell besonders üppig ausgestattet zu sein. Im September rollt der neue Toyota Yaris zu den österreichischen Händlern. Wir werfen vorweg einen Blick auf die Neuheiten und Vorzüge des Kleinwagens, der ein wenig kürzer, flacher und breiter ist als sein Vorgänger.

Neuer sparsamer Hybridantrieb

Diese Werte können sich sehen lassen: Neben zwei sparsamen Dreizylinger-Benzinmotoren gibt's den neuen Toyota Yaris auch mit einem noch sparsameren neuen 1,5-Liter-Hybridantrieb. Durchschnittlich soll er nur 3,8 Liter Liter auf 100 Kilometer verbrauchen und nur 87 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen (nach WLTP). Das entspricht einer Reduktion des Verbrauchs und der Emissionen von rund 20 Prozent und einer Steigerung der Systemleistung um rund 15 Prozent.



Üppig bestücktes Einstiegsmodell

Vier Ausstattungsvarianten (Active, Design, Style, Lounge) und eine limitierte Premiere Edition stehen beim neuen Toyota Yaris zur Wahl. Das Einstiegsmodell, ein 1,0-Liter Active mit 71 PS/53 kW um 16.990,– Euro, bietet eine üppige Ausstattung hinsichtlch Komfort und Sicherheit. Für die bequeme Fortbewegung sorgen unter anderem Lederlenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Apple CarPlay und AndroidAuto), Rückfahrkamera, Regensensor oder auch 7-Zoll-Toyota Touch Multimediasystem. Der Sicherheit nimmt sich Toyota Safety Sense an, Toyotas Sicherheitssystem. Das Pre-Collision Notbremssystem erkennt nun auch Fahrradfahrer und Fußgänger, serienmäßig sind auch Kreuzungs-, aktiver Spurhalte- oder Fernlichtassistent sowie adaptiver Tempomat.



Premiere Edition zum Marktstart

Das Sondermodell Premiere Edition (mit Hybridantrieb) hat dann "alles mit scharf", angefangen von LED-Leuchten, Zweifarblackierung, Sitzheizung vorne oder auch beheizbarem Lederlenkrad sowie exklusiv 10-Zoll-Head-up-Display oder induktive Smartphone-Ladestation. Preis: 24.990,– Euro.



Der frühe Vogel …

fängt nicht nur den Wurm, sondern im Fall des Toyota Yaris auch eine interessante "Early Birds Aktion". Heißt konkret: Toyota Yaris Newsletter-Abonennten, die sich bis 15. September für einen geleasten Yaris Hybrid Design entscheiden, erhalten das "Energypaket" (u. a. Sitzheizung vorne, induktive Ladestation, beheizbares Lenkrad) im Wert von 660,– Euro gratis dazu (mehr darüber auf toyota.at/yaris-2020)



Bestellbar und in Produktion

Der neue Toyota Yaris kann bereits bestellt werden und kommt im September zu uns. Die Produktion des Kleinwagens hat soeben in Valencienne/Frankrech begonnen, natürlich unter strengsten Hygienevorkehrungen der Toyota-Mitarbeiter … [jpg, 258 KB]