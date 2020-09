Nissan Z Protoyp wird am 16.09. vorgestellt

Handschalter, echte Handbremse, geiler Sound

Am 16. September 2020 wird Nissan der Welt den neuen Nissan Z-Prototypen vorstellen. Dieser Tag wird wohl einer der wenigen "guten" Tage von 2020 werden, also unbedingt fett im Kalender anstreichen! Denn soviel wissen wir schon: Der neue Z wird die Essenz seiner klassischen Vorgänger aufgreifen; die Form des 240Z, Rücklichter wie beim 300ZX und vor allem: keine Elektrifizierung, dafür aber ein Schaltgetriebe!

Die Zeit ist mehr als reif für einen neuen Z-Nissan: Der 370Z ist immerhin schon seit 2009 auf dem Markt, nach Automaßstäben ist das eine Ewigkeit! Vor allem, weil er ja zu großen Teilen "nur" eine Weiterentwicklung des 350Z war, der wiederum 2003 eingeführte wurde. Also ja: Obgleich der 370Z immer noch ein gutes Auto sein mag, kann er einfach schon eine ganze Weile mit den diversen Konkurrenten nicht mehr mithalten. Und sein wir ehrlich: spätestens seit der neue Toyota Supra da ist, redet endgültig keiner mehr vom 370er.



Da nun auch der GT-R langsam vor seiner Pensionierung steht, ist es also tatsächlich höchste Zeit, dass Nissan auch wieder mit einem emotionalen Auto von sich reden macht. Und in dieser Hinsicht scheinen sie sich sehr streng an die Wunschliste von Puristen zu halten. So bestätigte Nissans Vizepräsident für globale Produktstrategie, Ivan Espinosa, in einem Interview etwa, dass der nächste Z ohne Elektrifizierung daherkommen wird. Und nun setzt dieses Video noch einen drauf: Handschaltung und eine gute, alte Handbremse. Herrlich!

Mischt man dann noch die glaubhaften Gerüchte dazu, dass für den Vortrieb eine überarbeitete Version des als VR30DDTT bekannten 3-Liter Twin-Turbo V6 zum Einsatz kommen soll, den der Konzern so schon in aktuellen Infinitis verwendet, wird die Vorfreude nur immer größer (die Rede ist von rund 400 PS).



Doch Gewissheit bringt uns wohl erst der 16.09.. Aber der ist ja nicht mehr fern ...