Premiere: Nissan GT-R50 by Italdesign

50 Einzelstücke

Jedes Auto ein eigenständiges Meisterwerk - diesen Anspruch haben die Schöpfer des auf 50 Exemplare limitierten Nissan GT-R50 by Italdesign.

Jedes Auto ein eigenständiges Meisterwerk - diesen Anspruch haben die Schöpfer des auf 50 Exemplare limitierten Nissan GT-R50 by Italdesign. Die Editionsmodelle zum 50. Geburtstag des Sportwagens und der italienischen Designschmiede rollen ab Ende 2020 zu den Käufern aus aller Welt. "Ein paar letzte Reservierungen sind noch möglich", so ein Nissan-Sprecher.



Die 50 Fahrzeuge, erkennbar etwa an der abgesenkten Dachlinie und den im Stil von Samurai-Schwertern gehaltenen Lufteinlässen, werden nach individuellen Kundenwünschen gefertigt - etwa mit verschiedenen Elementen in Gold. Innen dominieren Alcantara und feines Leder. Unter der Motorhaube werkt ein von NISMO abgestimmter und handgefertigter 3,8-Liter-Twin-Turbo-V6 mit 530 kW/720 PS.



Ein erstes GT-R50-Modell feiert auf dem Genfer Automobilsalon 2020 (5. bis 15. März) seine Weltpremiere, fast zwei Jahre nach Präsentation des Prototypen am 12. Juli 2018 auf dem Goodwood Festival of Speed. Die Auslieferung der personalisierten Nissan GT-R50 by Italdesign ist für den Zeitraum zwischen Ende 2020 und Ende 2021 geplant. Der Preis beträgt eine Million Euro, allerdings noch ohne Steuern.