Renault Clio E-Tech 140 Hybrid vorgestellt | 11.05.2020

Renaults kleinster ab sofort auch teilelektrisch

Ein 1,6-Liter-Benziner mit 91 PS, zwei Elektromotoren mit insgesamt 69 PS, dazu noch ein Multi-Mode-Getriebe und eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 1,2 kWh: Fertig ist der Antrieb des unterm Strich 140 PS starken Clio E-Tech 140 mit Hybridantrieb.

Den Normverbrauch gibt der Hersteller mit 3,6 bis 4,0 Liter je 100 Kilometer an, das entspricht einem CO2-Ausstoß von 82 bis 91 Gramm je Kilometer. Renault attestiert dem Neuzugang "hohe Effizienz, exzellentes Ansprechverhalten und schnelle Rekuperation beim Verzögern". Der Verbrauch liege rund 40 Prozent unter dem Wert einer vergleichbaren reinen Benzinmotorisierung. Im Stadtverkehr im WLTP-Prüfzyklus könne der Clio E-Tech 140 bis zu 80 Prozent aller Wege rein elektrisch zurücklegen.



In Deutschland startet der Hybrid-Clio bei 22.440 Euro. "Die Auslieferung erfolgt ab Juli 2020", heißt es bei Renault Deutschland. Preise und Infos für Österreich fehlen noch.



Hier die Pressemeldung in voller Länge:

Der neue Clio E-TECH 140 mit Hybridantrieb kommt in Deutschland zum Einstiegspreis von 22.440 Euro auf den Markt. Bestellungen bei den Renault Partnern sind ab sofort möglich, die Auslieferung erfolgt ab Juli 2020. Der innovative E-TECH 140 Hybridantrieb ermöglicht im Clio einen Kraftstoffverbrauch von lediglich 3,6 bis 4,0 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer (82 bis 91 Gramm CO2/km).



Renault bietet die hocheffiziente Motorisierung für zwei Ausstattungsvarianten des Clio1 an: für den Clio EXPERIENCE ab 22.440 Euro und für die Version INTENS ab 24.190 Euro. Damit macht Renault moderne Hybridtechnologie für einen breiten Kundenkreis erschwinglich.



Das E-TECH System im Renault Clio kennzeichnen hohe Effizienz, exzellentes Ansprechverhalten und schnelle Rekuperation beim Verzögern. Es besteht aus einem 67 kW/91 PS starken 1,6-Liter-Benzinmotor mit Partikelfilter, zwei Elektromotoren mit zusammen 51 kW/69 PS, einem innovativen Multi-Mode-Getriebe und einer Lithium-Ionen-Batterie mit 1,2 kWh Kapazität. Die Systemleistung beträgt 103 kW/140 PS. Dank der hohen Rekuperationsleistung kann der Clio E-TECH 140 im Stadtverkehr im WLTP-Prüfzyklus bis zu 80 Prozent aller Wege rein elektrisch zurücklegen. Der Kraftstoffverbrauch von 3,6 bis 4,0 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer liegt rund 40 Prozent unter dem Wert einer vergleichbaren reinen Benzinmotorisierung.