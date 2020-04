Riesen-Jenga mit einem Tesla

Quarantäne-Videotipp ... oder Vorschlag fürs Wochenende

Dieses Jengaspiel beinhaltet ein paar Freunde, ein Tesla Modell X, eine Art Glücksspiel und eine Ladung Hochgeschwindigkeits-Pulls. Klingt doch spaßig, oder?

Jeder von uns hat schon einmal Jenga gespielt, oder? Und viele von uns vielleicht sogar schon das gespielt, was landläufig als "Riesen-Jenga" bekannt ist. Aber das echte "Riesen-Jenga" haben die kreative Köpfe hinter dem YouTube-Channel von Ryan Trahan aufgebaut.



Darin dienen große Pappkartons als Jenga-Steine. Der entsprechende Turm, zu dem sie gestapelt wurden bringt es locker auf eine Gesamthöhe von 3 bis vier Metern. Soweit, so cool. Es gibt allerdings noch ein Bonus-Feature in diesem Spiel: Jede Schachtel hat einen "Wert": Einige davon enthalten Preise, andere Schachteln sind Nieten (-20 Dollar oder sogar bankrott). Das Ziel ist es, so viel Geld wie möglich zu verdienen, ohne den Turm umzuwerfen.



Der echte Clou: statt die Steine nun einfach so rauszuziehen, kommt dafür ein Tesla Model X zum Einsatz ... zumindest meistens. Das Ergebnis ist eine in unseren Augen echt grandiose Spiel-Idee. Ich jedenfalls werde das unbedingt fürs nächste Verlags-Sommerfest vorschlagen. Und vielleicht fühlt sich ja auch der eine oder andere von euch inspiriert? Den einen Meter verordneten Sicherheitsabstand kann man da jedenfalls auch mit den nun erlaubten 10 zusammen kommenden Personen locker einhalten.