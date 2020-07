Subaru mit Zubehör-Aktion

Zubehör im Wert von 500,- € und 25% Rabatt

Subaru schenkt seinen Kunden beim Kauf eines Neuwagens bis 31.08.2020 Originalzubehör im Wert von 500,- €. Zusätzlich winken 25% Rabatt auf das gesamte, weitere Zubehör.

Subaru sieht seine Kunden gern als solche mit einem besonders aktiven Lebensstil. Und oft stimmt das wohl auch - immerhin sind viele Modelle mit ihrem Allradsystem und "go anywhere"-Attitüde ja quasi wie gemacht für Ausflüge ins Grüne. Nun, da diesen Sommer wohl besonders viele ihr Auto zum Mittel der Wahl für den Weg in den Urlaub auserküren werden, will Subaru eventuellen Neuwagenkunden gleich das ideale Rüstzeug dafür mitgeben - und zwar in Form von der aktuellen Zubehöraktion.



Der japanische Autohersteller dazu im O-Ton:

Kunden, die im Aktionszeitraum von 10. Juli bis 31. August 2020 einen Neuwagen kaufen, erhalten Original Subaru Zubehör im Wert von 500,- Euro geschenkt. Jedes weitere Zubehör, dass der Kunde beim Fahrzeugkauf für die Individualisierung seines neuen Subaru wählt, ist zusätzlich um 25% reduziert.



Subaru will seine Kunden dadurch noch besser dabei unterstützen, die maßgeschneiderte Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden. Nicht umsonst vertrauen viele Kunden ihrem Subaru bereits seit Jahren wegen des bewährten Allradsystems und der Verlässlichkeit als Zugfahrzeug.



Auch bei den neuen e-BOXER Modellen hat Subaru an diesen Tugenden festgehalten und sowohl den Symmetrical AWD als auch Zuglasten, Zuladungslasten und das Platzangebot gewohnt hochgehalten. Der e-BOXER unterstützt beim Anfahren und bei mittleren Geschwindigkeiten, bei Ausflügen ins Gelände bietet das System sofort verfügbares Drehmoment. Ausgeklügelte Assistenzsysteme wie das vielfach prämierte EyeSight oder diverse Kameras rund um das Fahrzeug machen die nächste Urlaubsreise nicht nur sicher, sondern sorgen auch für die nötige Entspannung.