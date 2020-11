Inhalt Test in Vakuumröhre erfolgreich

Test in Vakuumröhre erfolgreich | 09.11.2020

Erstmals Passagiere im Hyperloop

Am 8. November wurde in Nevada der Hyperloop mit Menschen an Bord gelauncht. In 15 Sekunden wurden 500 Meter zurückgelegt, deshalb auch nur mit 172 km/h – 1.000 km/h sind das Ziel für die Zukunft.

