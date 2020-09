Toyota GR Yaris Bodykit von Rocket Bunny

Der GR Yaris ist euch noch zu dezent? Kein Problem ...

Der Traum von einem WRC für die Straße lässt euch Nachts einfach keine Ruhe? Dann dürfte der Rocket Bunny Umbau für den Toyota GR Yaris die Erfüllung für euch sein.

Erst gestern haben wir noch über die ersten Tuning-Teile von Gazoo Racing für den Toyota GR Yaris berichtet. Schon die haben mit Understatement wenig am Hut. Dennoch geht immer noch ein bisserl mehr ... oder sogar sehr viel mehr, in diesem Fall. Auftritt Rocket Bunny Bodykit!



Die japanischen Tuner haben dem kleinen, bösen Yaris ein für sie ganz typisches Make-Over verpasst. Also die Spur massiv verbreitert und das Ganze mit eigentlich schon perversen Karosserie-Verbreiterungen verdeckt. Dann noch einen riesen Spoiler aufs Heck und Platz für den offensichtlich größeren Ladeluftkühler gemacht und fertig ist das Gesamtkunstwerk, dass eigentlich sogar fast den WRC-Wagen wie ein harmloses Einkaufswagerl aussehen