Votum für Lada

Petition für Lada-Erhalt in der EU

Auf der Internetplattform „we Act!“ wurde nun die Petition für den Erhalt aller aktuellen Lada-Modelle in der EU und die Wiederaufnahme ihres Verkaufs gestartet.

Adressaten der Petition sind der Lada-Hersteller sowie die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi, das Wirtschaftsministerium in Moskau sowie die Botschaft der Russischen Föderation.

Unterstützer der Petition, die eine Privatinitiative darstellt, ist der in Österreich wie in Deutschland tätige Importeur Lada Automobile GmbH, die eine Niederlassung in Wien hat.

In der Petition wird auf das große Spektrum von jedermann bezahlbarer Nischenmodellen, die bereits seit ca. 40 Jahren auch hierzulande eine Fangemeinde und einen stets treuen Käuferkreis haben, hingewiesen sowie die neuen Vertragshändler, die in den letzten Jahren mit dieser Palette akquiriert wurden.

Um teilzunehmen, DIESEM LINK folgen.