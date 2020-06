"i-Cockpit" für den Peugeot 308

"i-Cockpit" für den Peugeot 308 | 12.06.2020

Ein letztes Lifting vor der Ablöse

Peugeot modernisiert den kompakten 308. In die Limousine und die Kombi-Variante 308 SW baut der französische Hersteller das digitale "i-Cockpit" ein. Außerdem bietet die Löwenmarke erweiterte Design-Optionen für Felgen, Lackierung und Details.

Das digitale Cockpit beinhaltet das zehn Zoll (25 Zentimeter) große und hochauflösende Kombi-Instrument, das bereits vom neuen Peugeot 2008 bekannt ist. Neu ist auch die besonders klare Oberfläche des Touchscreens mit verbessertem Kontrast und leuchtenden Farben.



Jetzt steht für den Kompakten auch eine dreischichtige Lackierung in Vertigoblau zur Verfügung, die den sportlichen Charakter des Modells betonen soll. Zudem bietet Peugeot die 16 Zoll großen, zweifarbigen Felgen "Zyrcon" an und ändert für Deutschland die Ausstattungsniveaus, die nun in sechs Stufen aufgebaut ist:



PEUGEOT 308 Active (unter anderem ausgestattet mit: Zwei-Zonen-Klimaanlage, Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Licht- und Regensensor)

PEUGEOT 308 Active Pack (Ausstattung Active plus Mirror Screen, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit Zugangsbeleuchtung sowie Nebelscheinwerfer)

PEUGEOT 308 Allure (unter anderem ausgestattet mit: Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht und Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff)

PEUGEOT 308 Allure Pack (Ausstattung Allure plus schlüsselloses Zugangs- und Startsystem und Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC)

PEUGEOT 308 GT (unter anderem ausgestattet mit: Full-LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und Sport-Modus)

PEUGEOT 308 GT Pack (Ausstattung GT plus Park Assist, aktiver Toterwinkelassistent, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und Kofferraumschienen aus Aluminium beim Kombi)



Entsprechende Informationen für Österreich fehlen noch.