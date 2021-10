Alfa Romeo: GT Junior & 6C Villa d'Este

Der Alfa Romeo GT Junior wurde zum Symbol einer Ära. In Filmen und Werbespots wurde das Coupe mit dem Ideal der Sportlichkeit und des Designs in Verbindung gebracht, das sich an der Leistung orientiert. Jetzt wird er mit Sondermodellen namens GT Junior von Giulia und Stelvio wieder zum Leben erweckt. (siehe Bild oben)



Die Sonderserien basieren jeweils auf den besonders sportlichen Ausstattungsvarianten Veloce. Optisches Erkennungszeichen ist die klassische Karosseriefarbe Ocra Lipari. Zwei Motorisierungen stehen zur Wahl: ein 2,2-Liter-Turbodiesel mit 154 kW/210 PS und ein Turbobenziner mit 2,0 Litern Hubraum, der 206 kW/280 PS produziert. Die Preise in Deutschland: ab 63.000 und ab 69.000 Euro. In Österreich hingegen starten die Preise für das Sondermodell Alfa Romeo Giulia GT Junior bei 63.000 Euro, der neue Alfa Romeo Stelvio GT Junior ist ab 69.000 Euro zu haben.



Eleganz, Sportlichkeit und typisch italienischen Stil sollen die ebenfalls neu aufgelegten Sondermodelle Giulia 6C Villa d'Este und Stelvio 6C Villa d'Este ausstrahlen (siehe Bild unten).

"Beide Fahrzeuge zeichnen sich durch ihre besondere technische und ästhetische Ausstattung aus. Dazu zählt unter anderem die Dreischicht-Lackierung Rosso Etna", heißt es beim Hersteller.



Inspiriert sind die beiden schicken Italiener von der Eleganz des Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport. Die Giulia 6C Villa d'Este ist in Deutschland ab 55.000 Euro mit Benziner beziehungsweise 57.000 Euro mit Turbodiesel zu haben. Die Preisliste für den Stelvio 6C Villa d'Este startet in Deutschland für beide Antriebsvarianten bei 67.000 Euro. In Österreich wiederum werden für den Stelvio 6C Villa d'Este mindestens 75.635 Euro fällig. Die Giulia startet hier bei 64.491,-.