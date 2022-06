BBS Unlimited: die Universalfelge?

Nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten; das und nicht weniger verspricht „BBS Unlimited“. Es kombiniert im Flow-Forming-Verfahren gefertigte Grundräder – den Anfang macht das sportliche CI-R-Design – mit eigenen Nabenadaptern, fahrzeugspezifischen Zentrierringen und bestimmten Befestigungsmaterialien. Dadurch erreicht der zur KW automotive Gruppe gehörende Räderhersteller aus dem Schwarzwald maximale Anwendungsvielfalt und Flexibilität und kann künftig nahezu alle am Markt vertretenen Fahrzeuge bedienen, ohne für jedes davon ein eigenes Rad zu entwickeln. Positiver Nebeneffekt: Steht ein Fahrzeugwechsel an, lässt sich das Rad mit hoher Wahrscheinlichkeit und wenigen Anpassungen einfach aufs neue Kfz mitnehmen.



BBS bietet zunächst die Dimensionen 19, 20 und 21 Zoll und den Maulweiten 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5 und 12 Zoll an. Weitere Flow-Forming-Räder sollen folgen. Dabei wird Interessenten lediglich der Lochkreis (5x117,5) vorgegeben. Dieser kann aber mithilfe sogenannter Nabenadapter in Breiten von 14 bis 50 Millimetern beliebig auf den Lochkreis des gewünschten Fahrzeugs adaptiert werden. Zudem kann die Einpresstiefe des Grundrads verändert werden. Die Nabenadapter werden aus einer hochwertigen und anschließend eloxierten Aluminiumlegierung gefertigt und sind äußert korrosionsbeständig.



Die Nabenadapter werden mittels Kurzkopf-Radschrauben oder -Radmuttern an der Radnabe befestigt, wobei die Montage mit eigens für das „BBS Unlimited“-Programm entwickelten Radschrauben erfolgt. Sie sind aus Stahl oder Titan gefertigt. Der lose Kegelbund gleicht Toleranzen und Torsionskräfte aus. Ein integrierter Innensechskant soll Beschädigungen des Rades beim Anziehen der Radschrauben verhindern. Aus hochfestem Polyamid-Verbundwerkstoff gefertigte Zentrierringe sorgen für eine optimale Zentrierung von Nabenadapter und Rad, sodass keine Vibrationen entstehen können.



Nicht nur bei den Dimensionen, auch beim Look wartet aber einiges an Individualisierungsspielraum. Schon zum Marktstart im Juli 2022 darf aus einer Fülle von Farboptionen für Grundrad, Anfahrschutz, Nabendeckel und Ventilkappe gewählt werden. Die CI-R Grundräder sind in Schwarz Seidenmatt, Bronze Seidenmatt, Racing Gold Seidenmatt, Diamond Black glänzend, Weißgold Seidenmatt, Indigoblau Seidenmatt, Keramik poliert und Platinum Silber erhältlich. Der Anfahrschutz kann nach Gusto in Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Bronze, Edelstahl und Gold ausgewählt werden. Ventilkappen sind in den Farben Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Chrom, Gold Bronze bestellbar. Auch der Nabendeckel kann nach Belieben ausgesucht werden: Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Carbon, Chrom oder Bronze in den Logofarben Silber, Grau/Weiß, Silber/Rot, Bronze oder Gold mit zwei- oder dreidimensionaler Prägung sind erhältlich.