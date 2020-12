Dacia Sandero und Sandero Stepway: Video-Test

Johannes Posch Dacia Sandero und Sandero Stepway: Video-Test | 23.12.2020

Der Sandero ist erwachsen geworden

Der Dacia Sandero ist in der dritten Generation erwachsen geworden. Mit neuer Plattform, frischem Design sowie vielen neuen und alten Stärken will er erneut durch Reduktion aufs Wesentliche und günstige Preise Käufer anlocken. Wir waren mit zwei Autos – einmal in reduzierter, einmal in voller Ausstattung – auf Testfahrt.