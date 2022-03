Eine etwas "speziellere" und vor allem im asiatischen Raum extrem populäre Motorsport-Disziplin ist das Speed-Driften auf der Rundstrecke. Einer der absoluten Stars der Szene ist Daigo Saito, der zudem der weltweit einzige Fahrer ist, dem es bisher gelang, die legendäre japanische D1GP-Serie sowie die US-amerikanische Formula-Drift-Serie für sich zu entscheiden. Damit gewann er die beiden wichtigsten Titel im professionellen Driftsport. Der Herr weiß also was er tut. Und auch sein Equipment ist, auf gut "österreichisch" nicht zwieda: Ein heftig umgebauter Toyota GR Yaris dient ihm als fahrbarer Untersatz.



Beide in perfekter Symbiose erlebt ihr in diesem Video, in dem Saito San eine schnelle Runde auf dem Speed Park Koinoura in Fukuoka hinlegt.

src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/PYAXkSwMsPg"

allowfullscreen>