Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, als wir zuletzt von BMW mit einem M Touring bedacht wurden - seinerzeit war es noch der M5 E61 mit diesem wunderbaren V10. Seitdem mussten BMW M-Jünger mit hohem Platzbedarf also auf SUVs oder Fremdmarken ausweichen (wir meinen den Mercedes C63 T-Modell oder den Audi RS4 Avant). Doch nun haben sich die Bayern, nachdem sie uns bereits 2000 mit dem M3 E46 Touring Konzeptauto den Mund wässrig gemacht haben, endlich ein Herz gefasst. Hier ist er nun also, der erste offizielle BMW M3 Touring.



Im Vergleich zu seinen Brüdern, dem M3 als Limousine und dem M4, macht ihn allerdings besonders, dass er ausnahmslos als Competition-Variante und mit Allrad angeboten wird. Wenn schon, denn schon also. Heißt: 375 kW/510 PS, 650 Nm, Höchstdrehzahl: 7 200 min, 0 – 100 km/h in 3,6 Sekunden und 500 bis 1.510 Liter Kofferraumvolumen. Das alles hat aber auch seinen Preis. Und damit meinen wir gar nicht unbedingt den vermutlich saftigen Preiszettel (Preise werden voraussichtlich erst im September bekannt gegeben), sondern auch sein Gewicht. Mit 1.865 kg ist er gerade einmal 30 kg leichter als ein M5, dafür aber 85 kg schwerer als die Limousine. Aber gut – das werden ernsthafte Interessenten sicherlich verkraften.

Hier einige Highlights zum Auto im O-Ton von BMW:

• Die BMW M GmbH schafft mehr Raum für Dynamik und präsentiert den ersten BMW M3 Touring. Vierte Karosserievariante für die Baureihe der High-Performance-Automobile im Premium-Segment der Mittelklasse: 375 kW/510 PS, Beschleunigung [0 – 100 km/h]: 3,6 Sekunden, Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,4 – 10,1 l/100 km gemäß WLTP; CO2-Emissionen kombiniert: 235 – 229 g/km gemäß WLTP

• Individuelle Fahrzeug-Charakteristik durch Kombination von Rennsport-Feeling mit erweiterten funktionalen Qualitäten. BMW M3 Touring als neuer Inbegriff für die M typische Verbindung von Hochleistung mit uneingeschränkter Alltags- und

Langstreckentauglichkeit.

• Antriebstechnologie mit klarem Fokus auf faszinierende Performance. BMW M3 Competition Touring mit M xDrive als einzige Modellvariante. Reihensechszylinder-Motor mit M TwinPower Turbo Technologie und Hochdrehzahl-Charakteristik, 8-Gang M Steptronic Getriebe mit Drivelogic, Allradsystem M xDrive.

• Fortsetzung der Modelloffensive zum 50-jährigen Bestehen der BMW M GmbH. Weltpremiere im Juni 2022 beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien. Bestellungen möglich ab September 2022, Markteinführung des BMW M3 Touring einfließend ab Produktionsstart im November 2022.

• BMW M3 Touring mit eigenständigem Erscheinungsbild, klarer Differenzierung innerhalb der Baureihe und einer im Wettbewerbsumfeld einzigartig dynamischen Ausstrahlung. M spezifische Exterieurmerkmale mit authentischem Bezug zu den technischen Anforderungen eines Hochleistungs-Sportwagens: große Kühllufteinlässe und vertikal ausgerichtete BMW Niere, kraftvoll modellierte Radhäuser, M Kiemen, weit ausgestellte Seitenschweller sowie Front- und Heckschürzen-Aufsätze in Schwarz, Abgasanlage mit Doppelendrohr-Paaren. Modellspezifischer Dachspoiler einschließlich Gurney, Dach serienmäßig in hochglänzendem Schwarz, optional in Wagenfarbe. M Carbon Exterieur Paket als Sonderausstattung erhältlich.

• 375 kW/510 PS starker Reihensechszylinder-Motor mit M typischer Leistungscharakteristik, spontanem Ansprechverhalten und linearer Kraftentfaltung bis in hohe Drehzahlbereiche. Maximales Drehmoment: 650 Nm, Höchstdrehzahl: 7 200 min-1. Mit Motorsport-Knowhow entwickelte Antriebseinheit dient auch als Basis für das Triebwerk des Langstreckenrennfahrzeugs BMW M4 GT3. Kühlsystem und Ölversorgung auf besonders hohe Längs- und Querdynamikwerte im Rennstreckeneinsatz ausgelegt.

• Kraftübertragung auf 8-Gang M Steptronic Getriebe mit Drivelogic, drei Schaltprogrammen und Schaltwippen am Lenkrad. Allradsystem M xDrive und Aktives M Differenzial im Hinterachsgetriebe für ein Maximum an Traktion, Fahrstabilität und Kurvendynamik. Hinterradbetonte Übertragung des Antriebsmoments. Individuelles Performance-Erlebnis durch drei vom Fahrer wählbare Modi: 4WD, 4WD Sport und 2WD mit reinem Hinterradantrieb bei deaktivierter Fahrstabilitätsregelung.

• M spezifische Fahrwerkstechnik mit eigenständiger Abstimmung für eine charakteristische Balance zwischen rennsport-orientierter Performance und überzeugendem Fahrkomfort im Alltag und auf Langstrecken. Modellspezifische Karosserieversteifungen im Unterboden und im Bereich des Gepäckraums. Adaptives M Fahrwerk mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern und M Servotronic Lenkung mit variabler Übersetzung serienmäßig.

• Integriertes Bremssystem mit zwei Kennlinien für Pedalgefühl und Ansprechverhalten. M Compound Bremsanlage serienmäßig, M Carbon-Keramik Bremsanlage optional. Geschmiedete M Leichtmetallräder in den Dimensionen 19 Zoll vorn und 20 Zoll hinten, optional mit Trackbereifung.

• Fahrstabilitätsregelung DSC (Dynamische Stabilitäts Control) einschließlich M Dynamic Mode und integrierter Radschlupfbegrenzung. Serienmäßige Ausstattung M Drive Professional umfasst M Traction Control mit einer in zehn Stufen einstellbaren Radschlupfbegrenzung im Modus 2WD des M xDrive sowie den M Drift Analyser und den M Laptimer.

• Einzigartige Funktionalität in einem High-Performance-Sportwagen der BMW M GmbH. BMW M3 Touring mit variabel nutzbarem Innenraum und von 500 auf bis zu 1 510 Liter erweiterbarem Stauvolumen. Automatische Heckklappenbetätigung und separat zu öffnende Heckschreibe serienmäßig. Fondsitzlehne im Verhältnis 40 : 20 : 40 teil- und umklappbar, Staufach unter Laderaumboden für Gepäckraumabdeckung und -trennnetz. Ausfahrbare Antirutsch-Schienen optional erhältlich.

• Neuinterpretation der fahrerorientierten, für ein konzentriertes Performance-Erlebnis konzipierten Cockpitgestaltung. BMW M3 Touring mit neuem BMW iDrive einschließlich BMW Curved Display mit M spezifischen Anzeigen. Volldigitaler Anzeigenverbund hinter einer gemeinsamen, zum Fahrer hin geneigten Glasscheibe. Fahrrelevante Informationen einschließlich Shift Lights in neuer Grafikdarstellung auf dem 12,3 Zoll großen Information Display. M spezifische Widgets zu Fahrzeug-Setup und Reifenzustand auf Homescreen des 14,9 Zoll großen Control Displays darstellbar. Optionales BMW Head-Up Display mit ebenfalls M spezifischen Anzeigen.

• M Sportsitze und Lederausstattung Merino serienmäßig, gewichtsoptimierte M Carbon Schalensitze optional verfügbar. Serienausstattung außerdem einschließlich 3-Zonen-Klimaautomatik, BMW Live Cockpit Plus mit Navigationssystem

BMW Maps, Ambiente Licht, HiFi-Lautsprechersystem, Innen- und Außenspiegelpaket.

• M spezifisches Bedienkonzept mit Setup-Taste für direkten Zugriff auf die Einstellungen für Motor, Fahrwerk, Lenkung, Bremsanlage und M xDrive. Zwei Varianten des individuell zusammengestellten Gesamt-Setups über M Tasten am Lenkrad abrufbar.

• Umfangreiche Auswahl an Systemen für automatisiertes Fahren und Parken. Frontkollisionswarnung, Speed Limit Info und Park Distance Control serienmäßig. Optional unter anderem Driving Assistant Professional mit Lenk- und Spurführungsassistent, Aktiver Geschwindigkeitsregelung, automatischem Speed Limit Assist, Ampelerkennung und aktiver Navigationsführung sowie Parking Assistant mit Rückfahrassistent verfügbar.

• M Mode Taste für individuelle Konfiguration der Anzeigeninhalte und der Eingriffe der Fahrerassistenzsysteme. Einstellungen ROAD, SPORT und TRACK wählbar.

• Fortschrittliche Digitalisierung durch neues BMW iDrive auf der Basis des BMW Operating System 8. BMW Intelligent Personal Assistant und BMW Curved Display für intuitive, multimodale Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug mittels natürlicher Sprache und Touchbedienung. Personalisierung mit BMW ID und My BMW App. Smartphone-Integration für Apple CarPlay® und Android Auto™. Personal eSIM im Fahrzeug nutzbar. Optimierte Konnektivität durch 5G-fähiges Antennensystem.