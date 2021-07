Lotus ist seit jeher dafür bekannt und beliebt Autos zu bauen, die aufs Wesentliche konzentriert sind und gerade deswegen unglaublichen Fahrspaß bieten. Und trotz aller globalen Trends in Richtung Elektrifizierung, Downsizing und Vernetzung scheint auch der Emira diesem Rezept treu zu bleiben - ein letztes Mal. Immerhin erwartet uns nächstes Jahr ein vollelektrisches "Lifestyle-Produkt" (aka Crossover) und 2025 sodann ein ebenso einzig von E-Motoren angetriebener Supersportler, der gemeinsam mit Alpine entwickelt wird. Der Emira ist also tatsächlich nicht weniger als der letzte Hurra aus Hethel für den Verbrennungsmotor ... und noch dazu ein hinreißend fesches.



Vieles davon liegt an seinem Grundrezept: Er ist ein zweisitziger Mittelmotor-Sportler. Damit kennt sich Lotus ja bekanntlich aus. Aber er soll keinen der bisherigen ersetzen, auch wenn freilich die Tage von Elise, Exige und Evora unlängst tatsächlich gezählt waren und er somit eigentlich alle drei ersetzt. Sei's drum: Er ist dafür gedacht, jeden Tag nutzbar zu sein, aber trotzdem etwas Besonderes zu bleiben.

Der Preis dürfte das jedenfalls schon einmal bis zu einem gewissen Grad sicherstellen: knapp 72.000 Euro ruft Lotus mindestens für das Auto auf. Damit werfen die Briten ihn in dasselbe Haifischbecken, in dem bereits der Porsche 718, eine Alpine A110S oder auch die neue Chevrolet Corvette wildern. Denn ja: der Wagen soll global erscheinen, also auch in den USA; ambitioniert.



Unter der Klarsicht-Motorabdeckung steckt neben dem bekannten, von Toyota zugelieferten, jedoch modifizierten 3,5-Liter-V6-Kompressormotor mit 400 PS und 430 Nm Drehmoment, ab etwa August 2022 alternativ auch ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner aus dem Hause AMG.



Das Triebwerk aus Affalterbach wurde an die Lotus-Gegebenheiten mit Quereinbau und Hinterradantrieb angepasst. Ansaugtrakt und Abgasanlage wurden ebenfalls modifiziert. 360 PS leistet der Vierzylinder, Drehmomentwerte nannte Lotus noch nicht. Die Schwaben liefern dazu auch das passende 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Den V6 gibt es weiterhin nur mit Sechsgang-Automatik oder als Sechsgang Handschalter.



Der V6-Motor beschleunigt das Leichtgewicht in 4,5 Sekunden von Null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 290 km/h liegen. Später sollen noch leistungsstärkere Versionen angeboten werden.



Auch in Sachen Fahrwerk werden zwei Optionen zur Wahl stehen: Sport und Tour. Letztere ist dabei das Setup der Wahl, wenn man vor allem auf öffentlichen Straßen unterwegs ist. Wer allerdings gerne auch mal eine Rennstrecke besucht oder einfach gern über schön asphaltierte Landstraßen pflügt, für den ist die Sport-Option die richtige. Sie soll eine "etwas steifere Abstimmung für verbesserte dynamische Fähigkeiten und ein besseres Fahrgefühl" bieten - sagt Lotus. Und wenn Lotus so etwas sagt, ist es selten eine Übertreibung. Das merkt man auch daran, dass die Lenkung stets hydraulisch und nicht elektrisch unterstützt ist: ein besseres Gefühl in den Fingern ist Lotus einen etwas höheren Kraftstoffverbrauch eben wert. Fein!