Das ist der neue (und letzte?) VW Golf R Variant

Wir brauchen da gar nicht drumherum reden. Wer die Kohle hat, sich so einen Golf zu kaufen, kann nüchtern betrachtet nichts falsch machen – und zwar in jeder Hinsicht. Mit bis zu 1.642 Kilogramm Laderaum passt mehr rein als unsereins meist mitführt. Mit Allradantrieb kommt man überall und immer vorwärts, und mit 320 PS sowie Siebengans-DSG-Schaltbox schießt man nicht nur in 4,9 Sekunden auf 100 km/h – und auf 270 Sachen, zumindest in Deutschland, zumindest noch. Dank Torque Vectoring lenkt und liegt dieser Golf auch noch wie das sprichwörtliche Brett, wir haben es hier also mit der wohl besten und feinsten Salamipizza der Welt zu tun – die passt auch immer und schmeckt jedem.



Anders gesagt: Besser kann ein Golf nicht mehr werden, und es gibt nicht wenige, die diesen Kompakten als das letzte Highlight der Baureihe sehen. Ob es einen 9er-Golf geben wird, ist genau so ein Fragezeichen wie ob es von diesem dann einen R geben wird.