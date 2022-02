Der Ford Edsel floppte weil sein Grill an eine Vagina erinnert

Ford hatte so große Pläne mit Edsel, hatte eine luxuriöse Submarke im Kopf, die auf der Erfolgswelle der US-Autoindustrie der 1950er-Jahre reiten sollte. Raus kam die größte Pleite in der Geschichte des blauen Ovals.

Und das vor allem in den prüden USA auch, weil die meisten sich beim Anblick der Front etwas zu sehr an weibliche Anatomie erinnert fühlten. Damit musste sich der vermeintliche Luxus-Schlitten nicht nur mit jeder Menge Spot und Häme abfinden, sondern wurde eben auch zum Ladenhüter.



Reality Check:

Es stimmt schon, dass der Wagen vor allem in den USA für sein Design viel einstecken musste. Es aber nur aufs Design zu schieben, dass der Wagen am Ende zum echten Fiasko wurde, wäre zu einfach. Die Misere begann schon viel früher: zu vollmundige Versprechen, die am Ende kaum eingehalten wurden, zu schnell hingepfuschte Konstruktion, schlimme Qualitätsprobleme der ersten Serien ... hier passte einfach nichts. Wer mehr dazu wissen möchte, dem sei der Beitrag "Helden auf Rädern: Edsel / Der traurige Zitronenlutscher" wärmstens ans Herz gelegt.