Der Mansory BSTN GT XI: pimped out Rasenmäher | 17.12.2020

Air Jordan-Branding und Schalensitze; warum nicht

Rasenmähen war noch nie cooler. Wir dürfen vorstellen: den BSTN GT XI by Mansory ... ja, DEM Mansory. Und ja, es ist tatsächlich ein Rasenmäher mit Air Jordan-Branding, Carbon-Applikationen, Schalensitzen und einem Heckspoiler. Weil ... warum zum Teufel nicht?!

Jeder mit einem Faible für Sneaker (oder der die 90er bewusst miterlebt hat) kennt bestimmt die ikonischen Air Jordan XI Basketballschuhe. Was ihr aber vermutlich nicht wisst, ist dass das Design der ersten Air Jordans von einem Aufsitz-Rasenmäher inspiriert war. Irgendwie ist es da also nur logisch, dass zum 25. Jubiläum der berühmten Schuhe nun ein ebensolcher im Air Jordan-Stil veredelt wird ... oder so.



Ok: Die Frage nach dem "warum" ist schwer zu klären, aber sei's drum. Der BSTN GT XI by Mansory, der offensichtlich ohnehin ein Einzelstück bleibt, macht die Welt durch seine Existenz jedenfalls zu einem lustigeren und schlichtweg besseren Ort. Denn sein wir ehrlich: Mit seinen Carbon-Karosserieteilen, dem Leder-Carbon-Schalensitz, Leder-Carbon-Lenkrad und aggressiven Anbauteilen im Stil des wenig zurückhaltenden Autotunings von Mansory ist der GT XI einfach ein herrlich kurioser Anblick, den wir euch nicht vorenthalten wollten.