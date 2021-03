Der VW Bus wird jetzt ab Werk getunt

Nur in Groß Britannien

Unter dem Namen Sportline bietet VW UK ein dezentes Frisier-Kit für den T6.1 an. Kleiner Spoiler: Es bleibt bei Spoilern, Anbauteilen und anderen Kleinigkeiten.

Unter dem Namen Sportline bietet VW UK ein dezentes Frisier-Kit für den T6.1 an. Kleiner Spoiler: Es bleibt bei Spoilern, Anbauteilen und anderen Kleinigkeiten.

Es passt zum Bus- und Camper-verrückten England, dass man sich ausgerechnet für die Insel mit sehr laxen Zulassungsbestimmungen ein hübsches Tuning-Kit für den T6.1 überlegt hat. Aber eines mit großem optischen Einfluss, das den kantigen Bus gleich völlig anders aussehen lässt.



So bekommt der Transporter Sportline einen Kühlergrill mit rotem Streifen a lá GTI verpasst, zudem eine aggressiver gestaltete Frontschürze und einen hübschen Spoiler am Heck. Dazu passend, die beleuchteten Seitenschweller. Abgerundet wird das Paket natürlich erst mit einer dezenten Tieferlegung um 30 Millimeter dank Gewindefahrwerk und glänzend schwarz lackierten 18-Zoll-Alurädern.

Innen gibt es feinstes Nappa-Leder für die Sitze und zur Auswahl stehen gleich vier neue Metallic-Farben. Die restliche Technik ist aber vertraut, die Leistung bleibt bei 204 Turbodiesel-PS aus zwei Litern Hubraum, und auch das Infotainment- und Assistenzsystem-Angebot kennt man aus dem Großserienprogramm.



Was aber wirklich cool an diesem Angebot ist: Es gibt ihn für praktisch jede Karosserievariante. Also egal ob kurzer oder langer Radstand, Bus mit Seitenfenstern (natürlich schwarz getönt) oder schlichter Transporter.