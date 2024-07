Der VW Fahrer Bonus ist zurück

Sowohl für Privatkunden und als auch für Unternehmer gibt es nun wieder den VW-Fahrer Bonus von bis 3.200 Euro. Bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank gibt es je nach Modell noch bis zu 3.000 Euro (inkl. Servicebonus).

Der VW Fahrer Bonus gilt für sofort lieferbare Polo und Taigo in den Monaten Juli und August. Sofort erhältliche Touran und Passat Variant sowie Neubestellungen dieser Modelle können bis Ende des Jahres gekauft werden.

Oder in Zahlen ausgedrückt: Der Polo ist bis Ende August ab 15.440 Euro zu haben, der Vorteil setzt sich zusammen aus 1.000 Euro VW Fahrer Bonus plus 2.000 Euro doppelter Porsche Bank Bonus und 1.000 Euro Versicherungs- und Servicebonus.

Ebenso beim kleinsten VW SUV Taigo, der inkl. aller Boni schon ab 18.590,- Euro erhältlich ist.

Beim Touran kommt man auf einen Bonus von rund 3.200 Euro. Inkl. 1000 Euro Porsche Bank Bonus und 1.000 Euro Versicherungs- und Servicebonus kommt man auf einen Preis bis Ende des Jahres ab 37.990 Euro.

Der brandneue Passat Variant TDI kommt auf 2.500 plus 1.000 plus 1.000 Euro und kostet daher bis Jahresende ab 46.790 Euro.

Wer lieber elektrisch fahren möchte, kann zum ID.7 greifen. Der kommt in den Genuss eines Bonus in Höhe von 3.100 Euro. Und bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank kommen noch bis zu 1.500 Euro dazu.