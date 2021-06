Der i4 ist BMWs elektrischer Dreier

Die Bayern sprechen von einem Masterplan, an dessen Ende ein E-Anteil an den generellen Verkäufen von 50 Prozent steht. Wer so ambitioniert vorgeht, muss natürlich eine entsprechende Palette an Modellen mit Stromantrieb haben, und entsprechend präsentiert BMW jetzt den i4, der allerdings erst im April 2022 auf den Markt kommen wird. Das sind die wichtigsten Eckpunkte.



Zur Markteinführung wird es von der Schräghecklimousine zwei Versionen geben. Das Topmodell, der i4 M50, verbraucht 24 – 19 kWh/100 und ist das erste rein elektrische Modell der M GmbH. Leistung? 400 kW/544 PS, Allradantrieb und eine Reichweite von bis zu 510 Kilometern nach WLTP. Nicht minder schwach die Normalo-Version: Hier treten 250 kW/340 PS an, der Verbrauch liegt bei 20 – 16 kWh. Reichweite? 590 Kilometer.



Der i4 basiert auf einer flexiblen, rein für elektrischen Antrieb konzipierten Fahrzeugarchitektur. Die Merkmale: langer Radstand, große Spurweiten, gewichtsoptimierte und zugleich sehr steife Karosseriestruktur. Die Torsionsstreben, das Aluminium-Schubfeld und der Vorderachsträger sind fest mit dem Gehäuse der Hochvoltbatterie verbunden. Dank aerodynamischen Feinschliffs liegt der Luftwiderstandsbeiwert bei beachtlichen 0,24.