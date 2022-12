Die Welt ist nicht genug

Ob Sean Connery, Daniel Craig oder Roger Moore. Sie hätten alle ihre Freude gehabt am Asto Martin DBX707. Wir, eine ausgewählte Schar an Journalistinnen, ebenfalls. Ein Rückblick auf einen exklusiven Aston Martin Ladies Only DBX707 Offroad-Event in Nordhrein-Westfalen

Es gibt viele SUVs.

Und es gibt den Aston Martin DBX707.

Nicht nur einfach stark und schnell und teuer, sondern – einer Kultmarke wie Aston Martin gebührend – überragend, brilliant, exzellent, außerordentlich.



„Er ist das schnellste, leistungsstärkste, am schönsten zu fahrende und fesselndste Auto seiner Klasse und bringt Aston Martin an die Spitze des SUV-Segments.“ sagt Tobias Moers, CEO Aston Martin, über den DBX707.



Schlicht und einfach außergewöhnlich

Erstens, das stimmt, wenn ich auch noch nicht alle SUVs in diesem Segment gefahren bin und ein Aston Martin bei mir als glühende Anhängerin dieser Marke sowieso aller Rechte und Ehren hat.



Zweitens ist es mir ein vollendetes Vergnügen, in der immer größer werdenden Welt der immer gleicher seienden SUVs über ein dermaßen Außergewöhnliches zu schreiben. Weil sich unendlich viel erzählen und beschreiben und schwärmen lässt. Und wo es wunderbar leichtfällt, die Besonderheiten hervorzuheben, die anderswo ein bisserl schwierigier zu identifizieren sind.

Bevor ich mich ein paar formidablen Fakten widme, ein Blick auf die ästhetische Architektur dieser Luxuskarosse.



Dem Haifischmaul bin ich ohnehin von meiner ersten AM-Begegnung an verfallen, das hervorstechende Heck ist als durchaus dramatisch zu bezeichnen. Heckspoiler, Doppeldiffuso, die fetten Auspuffendrohre u.s.w. untermalen den muskulös-edlen und perfekt proportionierten Auftritt. Klar, edel und bei aller Prägnanz von typisch britischem Understatement.

Ein paar Fakten und Daten

707 PS

900 Newtonmeter

4-Liter-V 8-Biturbo-Motor

In 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h

9-Gang-Getriebe mit Nasskupplung

420-mm-Carbonbremsen

(optionale) 23-Zoll-Felgen

Topspeed: 310 km/h

Adaptive Dreikammer-Luftfederung

Anhängelast: 2.700 kg

Vorderer Böschungswinkel: 22,2° (25,7° bei maximaler Fahrhöhe)

Hinterer Böschungswinkel: 24,3° (27,1° bei maximaler Fahrhöhe)

Rampenwinkel: 15,1° (18,8° bei maximaler Fahrhöhe)

Wattiefe: 500 mm

Bodenfreiheit: 175 mm (220 mm bei maximaler Fahrhöhe)

Über Stock und durch Schlamm

Wenn es wahrscheinlich auch eher selten vorkommen wird, dass zukünftige DBX707-Besitzer so wie wir durch den Wald, über Holzstämme und durch Wasserbecken fahren werden: Können tut er alles. Souveränst. Gelassenst.

Davon haben sich knapp 20 Journalistinnen und Influenzerinnen aus allen möglichen europäischen Ländern beim Aston Martin Ladies Only DBX707 Offroad-Event auf Schloss Ehreshoven überzeugt. Wem das Wasserschloss in Nordrhein Westfalen aus Film und Fernsehen bekannt vorkommt: Es diente bereits mehrmals als Film- und TV-Kulisse, beispielsweise für die Fernsehserie „Verbotene Liebe“ oder für „Bares für Rares“.

Neben einem köstlichen Dinner und einem kleine Rundgang robbten wir also auch sorgfältig und dem Kaufpreis in Österreich von 334,614.87 EUR Tribut zollend majestätisch durch den Ehreshovener Wald.



Q … wie könnte anders sein

Der typische Aston Martin Kunde legt natürlich – ähnlich wie sein legendärster Pilot, James Bond – Wert auf Individualität. Und hier kommt Q ins Spiel. Mit dem Aston Martin Service „Q by Aston Martin“ kann man seinen DBX707 als Unikat konfigurieren lassen. Von speziellen Grafiken über Wunschmaterialien innen und außen bis hin zu gefärbtem Carbon bleibt kein Wunsch offen …