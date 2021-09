Die besten Bilder von der IAA 2021

Messe München GmbH Die besten Bilder von der IAA 2021 | 10.09.2021

Impressionen einer etwas anderen Messe

Die IAA in München startet sodann in das alles entscheidende Wochenende; hier werden die meisten Besucher erwartet, hier entscheidet sich mehr oder minder die Zukunft der Messe, die so ganz anders ist als alle "IAAs", die wir bisher so besucht haben. Hier einige Impressionen der bisherigen Messetage, die das perfekt veranschaulichen; samt Angela Merkel, diversen Fahrrädern und sogar auch ein paar Autos.