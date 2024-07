Ethan James Green shootet den Kult-Kalender

1964 erschien der erste Pirelli-Kalender. Namhafte Fotografen und Topmodels sorgten in späterer Folge dafür, dass "The Cal", wie er von den Fans genannt wird, zum heiß begehrten Sammlerstück wird. Das – und natürlich die strikte Limitierung. Nicht im Sinne einer bestimmten Anzahl, die mit einer entsprechenden Summe gekauft werden kann. Der Kalender wird schlicht an ausgewählte Freunde des Unternehmens verschenkt.



Der nächste Kalender steht an



Als Teaser für den nächsten Kalender hat sich Pirelli ein pfiffiges Video einfallen lassen, in dem Fotograf Ethan James Green per Telefonanruf engagiert wird. Aber seht selbst!

Als nächstes ist die Präsentation des Kalenders in London dran, da müssen wir uns aber noch bis November gedulden. Im Kasten sind die Aufnahmen längst, im Mai und Juni wurden die Models – Namen wurden noch keine genannt – in den Florida Keys vor die Kamera gebeten.



Es geht nicht darum, was die Models tragen ...



Zurück zur Sinnlichkeit gilt als großes Motto für "The Cal 2025". Nach vielen erotischen Ausgaben, die den Kult begründeten, kam es phasenweise zu Kalendern, in denen nackter Haut wenig Platz eingeräumt wurde. Im Video spricht Ethan James Green die Stylistin Tonne Goodman auf den Zeitdruck an, worauf diese antwortet, dass das schon okay sei. Denn: "Es geht ja nicht wirklich darum, was sie tragen, sondern was sie nicht tragen..." Wir dürfen gespannt sein!



Der in Michigan geborene und in New York lebende Fotograf veröffentlichte 2019 sein erstes Buch mit Porträts von Freunden und Mitarbeitern, "Young New York". 2024 veröffentlichte er "Bombshell", einen Bildband mit Models, die sich selbst gestylt haben und selbst ihre Posen wählen. So können diese ihre persönliche Perspektive auf Weiblichkeit, Glamour und sexuelle Attraktivität verkörpern. Im Herbst 2022 gründete Green die New York Life Gallery in Chinatown, er arbeitete mit zahlreichen Modelabels zusammen und veröffentlichte seine Werke in wichtigen Publikationen.