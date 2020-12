Falsche Kofferraumangaben: Hersteller schummeln

ADAC Falsche Kofferraumangaben: Hersteller schummeln | 31.12.2020

Vor allem bei hochpreisigen Autos große Differenzen

Wie viel Gepäck passt in einen Kofferraum? Egal ob man das nun vor allem in Hinblick auf Einkäufe, den Kinderwagen oder das Reisegepäck wissen will: Das Gepäck-Volumen ist für viele eine wichtige Größe bei der Entscheidung für oder gegen ein neues Auto. Bei Messungen des ADAC gab es nun aber eine unerfreuliche Überraschung: "Viele Marken runden die Volumenangabe großzügig nach oben auf". Besonders auffällig seien die Unterschiede bei teuren Modellen.

