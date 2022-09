Was also ist der Purosangue nun - außer schwer auszusprechen? Jedenfalls der erste Viertürer mit vier Sitzen in der Geschichte des Unternehmens, dabei aber dennoch ebenso kompetent wie die restlichen Modelle aus Maranello. Dafür sorgt nicht zuletzt der legendäre V12-Saugmotor unter der Haube, der hier satte 533 kW (725 PS) und bis zu 716 Nm leistet. "Bei zahlreichen Ferrari-Modellen war die Kombination von Spitzenleistung und erstklassigem Komfort eine der stärksten Säulen des Erfolges. Jetzt hat Ferrari, als Höhepunkt von 75 Jahren Spitzenforschung, ein Fahrzeug entwickelt, das weltweit einzigartig ist: Das neue Modell vereint nicht nur Leistung, Fahrvergnügen und Komfort harmonisch miteinander, sondern verkörpert zusätzlich die legendäre DNA von Ferrari. Aus diesem Grund wurde der Name Purosangue, Italienisch für ‚Vollblut‘, gewählt." schwärmt Ferrari vor. Und weiter: "Zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele wurde für die Konstruktion eine neue Anordnung sowie innovative Proportionen gewählt, die sich von modernen GT-Modellen, sogenannten Crossover und SUV´s, stark unterscheiden. Somit wurde ein Fahrzeug konstruiert, das sich einen Platz in der Produktpalette von Ferrari wahrlich verdient hat. Bei einem durchschnittlichen GT Modell ist der Motor weit vorne in der Karosserie angelegt und direkt an dem Getriebe gekoppelt. Dies führt zu einer suboptimalen Gewichtsverteilung, die in puncto Fahrdynamik und Fahrspaß weit hinter der Spitzenleistung zurückbleibt, die Kunden und Enthusiasten von Ferrari erwarten. Der Motor des Purosangue hingegen ist als Front-Mittelmotor ausgelegt und das Getriebe hinten angebracht, dadurch entsteht eine sportliche Transaxle-Anordnung. Die Kraftu?bertragungseinheit (Power Transfer Unit, PTU) ist vor dem Motor angekoppelt und liefert somit eine einzigartige 4x4-Kraftu?bertragung. Das ergibt eine Gewichtsverteilung von 49:51 %, die die Konstrukteure aus Maranello als optimal fu?r einen Sportwagen mit Mittelmotor sehen." Ein hübsch verpackter Seitenhieb auf den Mitbewerb, in dem eine gehörige Portion Abneigung zu dem mitschwingt, was man heute so als "SUV" versteht. Nun ... die Ferrari-Leute waren schon immer selbstbewusst an der Grenze zur Arroganz. Das war nicht immer nur zu ihrem Vorteil. Doch hier scheint das Rezept aufzugehen. Will man den Gerüchten glauben, soll schon jetzt, keine 24h nach der Enthüllung, ernsthaft darüber nachgedacht werden die Orderbücher wieder zu schließen; so groß ist der Andrang.