Fiat: Modellpflege für die 500er Modellfamilie | 08.02.2021

Fiat 500, 500X und 500L mit neuen Varianten

Die Modellfamilie Fiat 500, also der Cinquecento mit Verbrenner und seine großen Geschwister 500 L und 500X, startet mit neuen Ausstattungs-Varianten ins Modelljahr 2021. Angeboten werden Cult als Hommage an die jugendliche Popkultur, Dolcevita (nur für den Fiat 500) ist inspiriert von den 1950er Jahren, Cross soll helfen, dem Großstadtdschungel zu entfliehen und Sport richtet sich an ein dynamisches und sportlich-elegantes Publikum. Dazu gibt es neue Karosseriefarben und ein aufgefrischtes Innenraumdesign.

