Ford Focus ST Edition angekündigt

Tuning eines Autos beginnt eigentlich immer mit den 3F: Farbe, Fahrwerk, Felgen. Will man das ganze dann noch ordentlich angehen, bedeutet das im Detail "neue Lackierung, leichtere Felgen als Standard und ein voll einstellbares Gewindefahrwerk". Just das also, was Ford nun schon ab Werk mit dem Focus ST Edition anbietet. Cool.



Erhältlich ist das gute Stück in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Polen und der Schweiz ab sofort und ausnahmslos als Fünftürer. Der Kombi, genannt Turnier, hätte für die Idee hinter dem Auto einfach zu viel Gewicht auf den Rippen. Die Leistung des 2,3 Liter Turbo-Vierenders unter der Haube bleibt unangetastet bei 206 kW / 280 PS und wird ausnahmslos über ein manuelles Sechsgang-Getriebe an die Vorderräder weitergegeben. Zudem an Bord: Flatshift-Funktion und Anti-Lag Technologie. Das reicht für eine Parade-Sprint-Zeit von 5,7 Sekunden und 250 km/h Top-Speed.



Startpreise? 41.900 Euro in Deutschland und 47.800 Euro in Österreich. Also doch stolze 4.500 bzw. 5.300 Euro mehr als der Standard-ST. Doch was bekommt man nun für sein Extra-Geld genau?



1. Zwei-Wege-Gewindefahrwerk von KW

Wenn Käufer ihren Wagen entgegennehmen, rollt er auf Doppelrohrdämpfern mit Gehäusen aus Edelstahl und pulverbeschichtete Spiralfedern im markanten Blau und mit einem Setting vor ihre Füße, das von den Ford Performance-Leuten auf der Nordschleife festgelegt und für diese optimiert wurde. Die Höhe hat sich dabei im Vergleich zum Standard-ST nicht verändert - auch der Edition ist 1 cm tiefer als das Serienauto - dafür wurde die Federrate um über 50 Prozent erhöht und das Gewindefahrwerk bietet noch weitere 20 Millimeter Höhen-Spielraum. Zudem kann die Druckstufe in zwölf, die Zugstufe und 16 Stufen justiert werden.



Klingt cool, sagt euch aber nicht wirklich etwas? Kein Problem: Als Hilfestellung für ein optimales Setup erhalten die Käufer der Ford Focus ST Edition eine technische Anleitung mit empfohlenen Fahrwerkseinstellungen für verschiedene Bedingungen, darunter auch ein spezielles Nürburgring-Nordschleifen-Setup.



2. Gewichtsoptimierte 19-Zoll-Leichtmetallräder

Die neuen Felgen, auf denen standardmäßig Michelin Pilot Sport 4S- und auf Wunsch Pirelli P Zero Corsa-Reifen aufgezogen sind, sehen nicht nur schick aus, sondern verringern vor allem die ungefederten Massen um 10 Prozent - sind also leichter.